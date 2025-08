Si comincia a fare sul serio nella Champions League stagione 2025/26. Dopo i primissimi match preliminari, da domani scatta il terzo turno di eliminatorie, poi sarà la volta dei playoff.

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle novità. "Il meccanismo a gruppo unico nella prima fase non è cambiato, ma un paio di ritocchi alla formula comunque ci sono - si legge -. Chi è meglio piazzato in classifica giocherà in casa il ritorno anche dei quarti e semifinali. Inoltre, “se una squadra testa di serie viene eliminata in un turno precedente, la squadra che l’ha eliminata assume la sua posizione nel tabellone”. Le italiane sono quattro, con il ruolo di guastafeste, e non più cinque, perché l’extra bonus è andato a Inghilterra (Newcastle) e Spagna (Villarreal). Il Napoli campione d’Italia è in terza fascia, l’Inter finalista a maggio è in prima, Atalanta e Juve sono in seconda. Il calendario nascerà il 28 agosto a Montecarlo, la finale si terrà il 30 maggio a Budapest".