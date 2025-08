Dopo aver salutato la Triestina, la carriera di Luca Fiordilino avrà tinte nerazzurre. Secondo TMW, infatti, l'Inter U-23 sta ultimando la definizione della trattativa, nonostante una folta concorrenza. Il entrocampista classe '96 vanta diverse esperienze interessanti tra B e C, e nella scorsa stagione è sceso in campo 20 volte, segnando 2 gol con la maglia della Triestina, in grossa difficoltà economica adesso.