Alla fine, dopo un lungo inseguimento, l'Olympique Marsiglia ha trovato il giocatore che andrà a rimpiazzare nell'organico di Roberto De Zerbi il brasiliano Luis Henrique, passato all'Inter: si tratta di Igor Paixao, esterno offensivo brasiliano 25enne proveniente dal Feyenoord, dove ha disputato una grandissima stagione mettendosi in evidenza anche in Champions League, e che ha ricevuto 35 milioni dai Phocéens bonus inclusi, cifra che ne fa l'acquisto economicamente più pesante della storia del club. Paixao, che non potrà tornare in campo prima di metà settembre per via di un infortunio, si è presentato quest'oggi alla sua nuova squadra: "Ho scelto il Marsiglia perché è un club con dei valori; io, il mio agente e il mio entourage siamo molto felici di questa scelta. È un momento speciale, voglio portare tutte le mie qualità all'OM, dare il massimo, e penso che faremo qualcosa di grandioso".

Paixao ha commentato anche la cifra spesa dal suo nuovo club: "Aumenta le responsabilità essere il giocatore più pagato della storia, lo so. Ma è comunque la pressione quotidiana, non è solo quella legata al prezzo del trasferimento; siamo responsabili nei confronti del club, dovremo allenarci duramente, mostrare le nostre qualità durante le partite, dare tutto in campo. I tifosi mi hanno accolto molto bene".