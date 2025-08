Dopo l'amichevole in famiglia di ieri tra Inter e Inter Under 23 al BPER Training Centre, match finito con il successo per 7-2, la squadra di Chivu prosegue la propria marcia di avvicinamento alla stagione 2025/26, che prenderà ufficialmente il via domenica 25 agosto nel match in programma al Meazza contro il Torino. Ma prima, giro di amichevoli che dopo l'esordio di ieri contro l'U23 continuerà con l'appuntamento di venerdì 8 agosto alle 20.00 allo Stade Louis-II di Monaco, dove i nerazzurri affronteranno i padroni di casa.

La partita contro i monegaschi sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, "mentre la differita andrà in onda su Inter TV alle ore 24:00. Un appuntamento da non perdere, per vivere ogni momento dell’estate nerazzurra e continuare a sostenere l’Inter verso l’inizio del campionato" si legge su Inter.it