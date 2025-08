Dopo le vittorie per 4-3 contro lo Young Boys e per 5-2 contro i Rangers, l'Inter Women ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il Parma nel terzo test amichevole prestagionale. Partita aperta dalla rete dell'ex Gaia Lonati dopo appena un minuto di gioco, alla quale ha risposto al 55esimo Tessa Wullaert su calcio di rigore.