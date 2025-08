Sebastiano Esposito si avvicina a grandi passi al trasferimento al Cagliari. L'attaccante classe 2002 di proprietà dell'Inter è pronto più che mai alla nuova avventura in massima serie, dopo l'esperienza con la maglia dell'Empoli nella passata stagione. Come evidenzia Sky Sport, mancano gli ultimi passaggi, prettamente burocratici da sistemare per la completa definizione della trattativa.