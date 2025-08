La discussione su San Siro si allarga alle targhe. Come riporta il Corriere della Sera, cene sono diciotto dell'Inter e nove del Milan, riportanti i trofei delle due società. In più c'è quella in memoria di Giuseppe Meazza, datata 2 marzo 1980.

La questione del vincolo riguarda anche queste targhe. Secondo la Soprintendeza archivistica le targhe rendono infatti la tribuna Ovest un "archivio pubblico esposto". E secondo il Codice dei bei culturali, un archivio pubblico non può essere distrutto né demolito, smembrato o alienato. Il tutto rende ancora più complicata la vendita del Comune di Milano ai club.