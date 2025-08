Dopo una lunga assenza, Gleison Bremer è tornato in campo: mancava da 304 giorni. Il brasiliano è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Bremer, qual è stato il momento più duro nei dieci mesi senza pallone?

"Il peggio è stato l’inizio, quando il chirurgo mi ha detto che sarei dovuto stare fermo nove mesi e non sei/sette come capita solitamente a chi si rompe il crociato. Il mio purtroppo non è stato un crociato normale, ma ora sto bene e guardo avanti. Tornerò ai miei livelli".

Tudor durante il Mondiale per Club ha detto che a questa Juventus bastano tre pezzi importanti per competere al massimo: concorda?

"Sì, ma dipende anche da chi compri: siamo una buona squadra e se arrivano giocatori forti possiamo lottare con le prime".

Che duello si immagina per lo scudetto?

"Una lotta tra le solite quattro: il Napoli parte favorito perché ha conquistato l’ultimo scudetto e si è rinforzata sul mercato, l’Inter resta una buonissima squadra. E poi c’è il Milan, che ha Allegri e solo il campionato. E ovviamente c’è anche la Juventus".