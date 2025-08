Sul Corriere dello Sport si evidenziano le ragioni dell'Atalanta rispetto alla questione Lookman. La Dea ha tre motivi per comportarsi così. La prima è che ha già fatto cassa non Retegui, non ha bisogno di introiti a bilancio. La seconda è che dopo aver lasciato andare via Gasperini e ceduto il capocannoniere del campionato, non è facile far digerire all'ambiente un altro addio così pesante. E la terza è che la società preferirebbe cedere Lookman all'estero, il che vale anche per le avances del Napoli.

L'Inter riflette. Sa che c'è margine per provare a trattare, magari anche inserendo una contropartita. Ma se la richiesta fosse più alta dei 50 milioni ipotizzati, ci si metterebbe il cuore in pace. Nel frattempo restano le alternative nella short list. Tra cui Openda ma anche una new entry: Greenwood, che l'anno scorso ha fatto il record personale di gol in stagione.