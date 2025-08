C'è anche Il Beşiktaş sulle tracce di Mehdi Taremi, in uscita dall'Inter. Secondo Sozcugazete Spor, il club turco starebbe muovendo passi in avanti per finalizzare il trasferimento dell'attaccante iraniano. Secondo i media turchi sarebbe già stato raggiunto un principio di accordo tra l'attaccante e le Aquile Nere, club al quale approderebbe con un contratto di cessione a titolo temporaneo per una stagione.