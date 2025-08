Come riporta l'edizione genovese di La Repubblica, non è arrivata ancora alcuna offerta per Koni De Winter, difensore belga in lista d'uscita e da tempo nel mirino dell'Inter che però, per farsi avanti, dovrebbe prima cedere un difensore tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Nonostante la società ligure sia disposta a privarsi dell'ex Juventus, l'unica offerta concreta è arrivata per un altro giocatore nella lista dei nerazzurri (sempre in caso di uscita, stavolta a centrocampo), Morten Frendrup.

Per il danese sono stati offerti 15 milioni di euro, cifra però giudicata troppo bassa dal Genoa che ha rifiutato. Per questo anche in Viale della Liberazione possono prendere nota, in caso di necessità, che servirebbe una proposta superiore per convincere i rossoblu.