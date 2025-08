C'era l'accordo con l'Avellino, raggiunto dal direttore sportivo irpino Mario Aiello, ma alla fine Gabriele Gori ha rifiutato la destinazione Inter Under 23. L'attaccante di scuola Fiorentina, riferisce l'emittente SportChannel, non vuole saperne di tornare in Serie C in quanto la sua intenzione è quella di giocarsi le sue carte al piano di sopra, in Serie B, dopo l'esperienza della passata stagione al Südtirol. Per questo motivo, aveva rifiutato anche le proposte da parte di Union Brescia e Vicenza.