Con il comunicato ufficiale numero 7, sono stati ufficializzati la graduatoria di accesso all'edizione 2025-26 della Coppa Italia Women e il relativo tabellone. L'Inter Women di Gianpiero Piovani, testa di serie numero due, entrerà in scena negli ottavi di finale in programma il 20 e il 21 dicembre, dove sfiderà la vincente della gara tra RES Roma e Como 1907, la squadra femminile del club lariano entrata quest'anno in Serie B dopo aver rilevato i diritti del Chievo, da non confondere col Como Women che milita in Serie A e che può essere l'avversaria in caso di passaggio ai quarti di finale.