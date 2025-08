Dietrofront che susciterà qualche clamore quello compiuto dall'arbitro Marco Guida, fischietto internazionale della sezione AIA di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Dopo la decisione di qualche mese fa, resa nota dallo stesso Guida, di non arbitrare le partite della squadra partenopea per "vivere sereno", il 44enne ha cambiato idea e ha arbitrato proprio ieri l'amichevole giocata tra Napoli e Brest giocata a Castel di Sangro e terminata con la vittoria per 2-1 dei francesi. Secondo Sportmediaset potrebbe trattarsi di una "prima mossa di disgelo verso direzioni di gara ufficiali" che, nell'eventualità, farà non poco discutere.