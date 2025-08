Emerge un retroscena non di poco conto sul famoso gentlemen agreement tra l'Atalanta e l'entourage di Ademola Lookman, riportato da Sport Mediaset: pare infatti che il club orobico ritenesse scontata l'idea che questa estate la via preferenziale gli sarebbe stata garantita solo fuori dall'Italia, visto che il patto di dodici mesi fa era nato sulla scia della proposta, rifiutata, del Paris Saint-Germain.

Ma dal fronte Lookman respingono questa versione, perché questo dettaglio non sarebbe mai stato comunicato in via ufficiale al giocatore e agli agenti. Che pertanto credevano che la promessa fatta dal club valesse anche per il mercato nazionale italiano.