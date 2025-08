Ademola Lookman ha deciso di prendere apertamente posizione in questa prima domenica d'agosto. Con un lungo comunicato pubblicato sui social, l'attaccante nigeriano ha fatto intendere la propria volontà di lasciare l'Atalanta e approdare all'Inter. Uno 'strappo pubblico' tanto atteso dopo le voci di questi giorni, tra le dichiarazioni di Luca Percassi e la proposta interista respinta al mittente dalla Dea. Che, dal canto suo, sta continuando a far intendere la propria immutata posizione: "Decidiamo noi quando, come e se cedere ogni nostro giocatore". Che Lookman arrivasse allo scontro con il club orobico era molto probabile, e con la giornata odierna ha definitivamente svelato i suoi desideri.

Prima la rimozione dei post sui social con la maglia atalantina (con l'annessa biografia), oggi il secondo tassello dello scontro interno. E domani potrebbe anche arrivare il terzo segnale. Perché Lookman potrebbe disertare gli allenamenti a Zingonia, dove la squadra di Juric si ritroverà dopo l'amichevole giocata contro il Lipsia.

La situazione tra l'Atalanta e Lookman, adesso, è molto complicata. Un anno dopo le frizioni con Gasperini dopo l'inserimento del PSG, ecco che dalle parti di Bergamo ci si ritrova a fronteggiare una nuova 'rottura'. Il fermento è tanto e oggi anche la tifoseria dell'Atalanta ha manifestato il proprio disappunto in merito alla vicenda: "Procuratori indegni e giocatori ingrati: rispettate i tifosi e chi vi ha valorizzato", recitava uno striscione appeso all'esterno di Zingonia. In attesa di scoprire a breve gli sviluppi sull'eventualità di un rilancio interista, la telenovela prosegue. Senza un finale così chiaro.