Nonostante la delusione per l'atteggiamento del giocatore, l'Atalanta non prenderà alcun provvedimento nei confronti di Ademola Lookman che quest'oggi non si è presentato a Zingonia dove avrebbe dovuto sottoporsi ad una seduta di riabilitazione. La società orobica, riferisce Sky Sport, si dice serena sulla questione malgrado i segnali continui mandati dal giocatore nigeriano, per il quale resta vivo, secondo l'emittente, l'interesse di Napoli e Atletico Madrid oltre a quello dell'Inter.