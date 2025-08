L'affare che sta tenendo col fiato sospeso il tifo interista non può non tenere banco anche sui social. E l'agenzia ADNKronos ha provato a tastare il polso ai sostenitori nerazzurri per capire il loro pensiero sulla trattativa con l'Atalanta per Ademola Lookman. Su X, sembrano esserci due fazioni ben definite, ovvero quella di chi lascerebbe il tavolo per puntare su un altro nome, e chi invece invita ad alzare l'offerta contando sugli incassi delle cessioni di Tajon Buchanan e quella, potenziale, di Sebastiano Esposito.

Molti tifosi stanno dalla parte dell'Atalanta e giudicano sbagliato il comportamento del giocatore, ma c'è anche chi commenta analizzando la questione e prefigurando un rendimento non all'altezza del nigeriano in caso di permanenza 'forzata' a Bergamo.