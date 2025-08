Durissimo il comunicato di Lookman pubblicato ieri sui suoi social. "C’era un accordo per farmi partire in caso di proposta congrua, ma non mi lasciano andare. Ho amato ogni momento qui, ma è il momento di cambiare. Ci sono stati numerosi club che hanno approcciato l’Atalanta in passato e io sono sempre stato leale. Ora ho ricevuto un’offerta congrua, purtroppo il club sta bloccando l’opportunità per ragioni che non comprendo", ha scritto l'ex Leicester e Lipsia non senza frustrazione.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio aspettavano una mossa della punta nigeriana. Una presa di posizione. Un passo avanti dopo aver rimosso da Instagram tutte le foto con la maglia dell’Atalanta. Ed è puntualmente arrivato. E i tifosi bergamaschi si sono scagliati in larga parte contro l'ormai ex beniamino. "Ora sarà l’Atalanta a decidere del suo destino", sottolinea la rosea.