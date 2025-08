I piani dell'Inter non cambiano: Lookman resta la priorità. Lo conferma stamane ancora una volta la Gazzetta dello Sport. Anzi, dopo lo strappo del nigeriano, diventato ieri pubblico, la posizione di Marotta e soci si è rafforzata. Ora la palla passa all'Atalanta.

"I Percassi, Pagliuca e il direttore sportivo Tony D’Amico si riuniranno per parlare di numeri - spiega la rosea -. L’Inter aspetta il prezzo di Lookman. Quanto vale? Quanto bisogna spendere per strapparlo da Zingonia e portarlo a una sessantina di chilometri più a Ovest, verso Milano? Cinquanta milioni? Sessanta? Anche di più? Queste le domande che si stanno ponendo in casa Inter nelle ultime ore, anche perché in Viale della Liberazione aspettano solo questo: la cifra della Dea per la punta. Senza una comunicazione di questo tipo – almeno per ora – non ci sarà alcun rilancio. La cifra è fondamentale per capire quanto e come muoversi, ma soprattutto “se” muoversi, perché di fronte a un prezzo troppo alto i nerazzurri di Milano potrebbero anche mollare la presa e virare su un altro profilo".

Lookman è la priorità ed è il nome fatto espressamente da Chivu per plasmare il nuovo tridente. L'Inter ha scelto Ademola e Ademola ha scelto l'Inter, a costo di dire no a proposte più ricche come quelle del Napoli o della stessa Atalanta.