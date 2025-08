Si discute molto in questi giorni del futuro di Christopher Nkunku, attaccante che potrebbe a stretto giro lasciare il Chelsea. Anche l'Inter ha sondato l'attaccante con qualche colloquio esplorativo con gli agenti del calciatore, qualora il club nerazzurro non riuscisse ad arrivare a Lookman. In giornata il Mundo Deportivo ha rivelato che il Chelsea ha proposto al Barcellona lo scambio Nkunku-Fermin Lopez, trovando la risposta negativa del club blaugrana. Il tecnico del Barça Hansi Flick considera Fermin Lopez un'importante e duttile pedina nelle rotazioni del suo collettivo.