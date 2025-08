Anche per una gara amichevole in "famiglia", Tuttosport propone le sue pagelle in chiave Inter. Sufficienti Sommer e Di Gennaro tra i pali, 5,5 a Darmian ("colpevole" sul primo gol subito) e Pavard (non entusiasmante quando avanza) da braccetti, mentre De Vrij e Acerbi se la cavano col 6 (come Bastoni) e Palacios viene punito col 5: fin troppo richiamato dai compagni.

A centrocampo 5 a Dumfries per l'assist involontario a Mosconi e 6,5 a Luis Henrique, che segna un gran gol. Stesso voto a Sucic che si scioglie mano a mano, stesso voto a Calhanoglu e Zalewski. Sufficienti Barella, Asllani (anche se non sembra così centrale nel progetto) e 5,5 a Mkhitaryan, che non si vede quasi mai. Stesso voto dell'armeno per Carlos Augusto, bene invece Dimarco, tirato a lucido (6,5).

Davanti 5,5 anche a Thuram: ci si chiede se decentrarsi di nuovo dopo due anni fosse il suo sogno. Voto 7 agli altri tre attaccanti: Bonny, Lautaro e Pio Esposito. Infine 6,5 a Chivu, anche se è presto per vedere la sua mano.