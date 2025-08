Atalanta in campo a Zingonia per l'allenamento pomeridiano, senza Ademola Lookman. L'aggiornamento offerto da Sky Sport è eloquente: l'attaccante nigeriano non si è presentato alla seduta, dopo aver saltato anche il pranzo collettivo non obbligatorio. Difficile pensare che Lookman, che aveva in programma un lavoro di riabilitazione per curare un lieve infortunio al gemello, possa raggiungere il centro sportivo Bortolotti ad allenamento inoltrato; si attende ora di capire quale sarà la posizione del club orobico in merito. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta non farà valutazioni prima della fine delle attività odierne.

Nel frattempo, continuano le manifestazioni di dissenso dei tifosi dell'Atalanta nei confronti del giocatore, apostrofato come 'infame' da un sostenitore che ha scritto l'offesa su una maglia numero 11 della Dea.