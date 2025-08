La situazione di stand-by che si sta vivendo nelle ultime ore tra Inter e Atalanta ha spinto Ademola Lookman a rompere gli indugi esponendo pubblicamente la sua posizione sulla vicenda, già ben nota da tempo. L'attaccante nigeriano, forte della promessa fatta dalla Dea mesi fa, ha fatto sapere anche per iscritto, con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, di voler lasciare Bergamo quest'estate per raggiungere l'Inter, pur senza mai citarla nel post. Questa l'ultima puntata dell'infinita telenovela di mercato che Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato così: "In fondo Marotta aveva ragione quando interpretava il no all'offerta di 45 milioni come un'affermazione di incedibilità del giocatore (dopo l'uscita di Retegui) se oggi Lookman si è visto costretto a forzare pubblicamente la mano. Il vero ostacolo ora è Stephen Pagliuca che insieme ad altri azionisti detiene il 55% dell'Atalanta. Ademollerà? L'Inter non ha fretta".