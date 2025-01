È Maghnes Akliouche a sedere al fianco di Adi Hutter in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in programma per domani sera a San Siro contro l'Inter. Di seguito l'analisi del centrocampista francese.

È stato fondamentale nell'ultima partita di Ligue 1, pensa di poter mantenere gli stessi standard?

"È il mio ruolo in quanto giocatore offensivo di essere in grado di fornire assist e segnare. Domani affrontiamo una delle migliori squadre europee, proveremo a essere presenti e a vincerla".

Hai rivisto il gol segnato nell'ultima gara? Come si torna coi piedi per terra?

"È vero, ho avuto la possibilità di rivederlo ed è stato un movimento istintivo, ho dovuto rivederlo per capirlo. Sono felice, ma l'importante è che ha aiutato la squadra e mi dimostra che sono in grado di fare queste cose. Spero di poterlo rifare".

Che emozione si prova a giocare a San Siro? Ti piacerebbe giocare in Italia?

"Sono molto felice al Monaco, anche se è seguo il campionato italiano che è uno dei migliori. San Siro l'ho scoperto qualche minuto fa: è molto impressionante e spero che, sia per me sia per il Monaco, riusciremo a fare qualcosa di bello in questo stadio. Spero ci sarà un grande ambiente domani".

Nel walkaround non siete entrati in campo, come mai?

"È un nuovo stadio, ho camminato poco, ma ho cercato di vedere il nuovo stadio. Lo facciamo sempre alla vigilia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!