Nominata miglior giocatrice del derby contro l'Inter, Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, parlando ai microfoni di La7 ha speso bellissime parole nei confronti di Tabitha Chawinga, l'attaccante delle nerazzurre capocannoniere del campionato: "Voglio ringraziare Chawinga per tutta l'esperienza che mi ha fatto fare. Non avevamo mai avuto una giocatrice così nel nostro campionato, confrontarmi con lei mi ha permesso di migliorare perché con lei ho dovuto allenarmi su aspetti nuovi, come la velocità nella copertura della porta perché se perdi un secondo lei ha già preso la porta.

Avere la reazione giusta e seguire l'istinto è fondamentale. Le auguro il meglio per la sua bellissima carriera".