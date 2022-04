Conferenza stampa di prima mattina per Stefano Pioli, tecnico del Milan, che ha anticipato i temi del derby di Coppa Italia contro l'Inter attraverso le domande dei colleghi presenti a Milanello. Ecco le sue parole:

Ieri c'è stato il pranzo di Pasqua a Milanello.

"Noi puntiamo tutto sul gioco di squadra, più sei coeso e più hai possibilità di vincere. Siamo stati bene ieri insieme, come succede sempre. Abbiamo approfittato per stare vicini alle nostra famiglie, ma conta la gara di domani".

Come sta la squadra? Calabria e Romagnoli?

"Vedremo oggi. Calabria ha avuto qualche difficoltà anche ieri, ma dovrebbe allenarsi oggi. Anche per Romagnoli sarà decisiva la seduta odierna, Gabbia può recuperare".

Che clima si respira?

"Ormai ci sarà sempre alta tensione, se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo vincerle tutte, così come dovremo farlo domani. Vedo una squadra molto concentrata e motivata".

Questa partita può influire sulla lotta scudetto?

"Per me no, noi sappiamo quale sarà il nostro percorso in campionato a prescindere da domani. Chiaramente faremo il massimo per superare il turno e andare in finale".

Si parla di un cambio di proprietà, può darvi energia positiva?

"Non ne abbiamo parlato, niente e nessuno ci toglierà concentrazione sul finale di stagione. Ci tengo a sottolineare che il club ci è vicino, ci sostiene; il presente è molto solido e il futuro potrebbe essere anche migliore".

Una vittoria e due pareggi con l'Inter, è una cosa che può darvi conforto?

"Tutte le esperienze passate ci hanno permesso di diventare una squadra migliore. Contro l'Inter sono state tutte partite difficili, domani saranno i dettagli a fare la differenza".

Che partita sarà domani?

"Dovremo leggerla bene, ci saranno momenti in cui accelerare e altri in cui rallentare. L'Inter, in campo aperto, può essere pericolosa. Dovremo gestire al meglio il pallone".

È strano giocare il ritorno due mesi dopo l'andata?

"Inutile pensarci. All'andata abbiamo fatto uno dei migliori derby, ma domani le cose saranno diverse".