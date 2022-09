L'ora del derby si fa sempre più vicina e la presentazione in casa Milan viene affidata al tecnico Stefano Pioli che in merito ha idee chiare circa importanza e difficoltà dell'atteso scontro con i nerazzurri: "Le partite sono tutte diverse. Sarà diversa da quella contro il Sassuolo. Noi porteremo avanti i nostri principi di gioco. Servirà grande qualità – riporta Milannews.it -. Non conta come si arriva a certe partite, ma come si gioca. Noi ci siamo preparati al meglio".

L'Inter è più forte dell'anno scorso?

"Sarà un campionato equilibrato con tante squadre che si giocano la vittoria finale. Domani ci saranno in campo due squadre che si conoscono bene. Il derby poi è sempre il derby, mi aspetto una gara con grandi duelli. Chi ne vince di più avrà più chance di vincere il match".