Nel post-partita di Sky ha parlato anche Stefano Pioli, guida del Milan: "Nel primo tempo l'Inter ha sfruttato con efficacia le occasioni create, noi abbiamo giocato meglio nella ripresa. Il risultato è pesante, giocando come nella ripresa possiamo ancora tentare il recupero. Leao non c'è, anche l'infortunio di Bennacer ci ha creato qualche grattacapo. Fa parte del calcio e delle partite: nel primo tempo dovevamo far meglio nella gestione della gara e nei duelli. Quando ne perdi tanti rischi di subire la partita.

Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con qualità diversa e spirito diverso. Per ribaltarla occorre giocare da Milan, cercando di riaprire il risultato. Sarà importante, con tanta pressione. Andando in vantaggio potrebbe darci la possibilità di ribaltare il punteggio".