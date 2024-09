Tegola per il Milan a meno di una settimana dal derby. Si è infatti infortunato il portiere rossonero Mike Maignan, rimasto a terra dopo aver subito una botta fortuita da Tomori nel match che i rossoneri stanno perdendo in Champions League contro il Liverpool. Necessario il cambio, al suo posto Paulo Fonseca inserisce il giovanissimo Torriani, classe 2005. Fuori in lacrime il francese, da tempo perseguitato dagli infortuni.