Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus in semifinale di Supercoppa e verso la finale contro l'Inter.

Cosa rappresenta per voi questa vittoria?

"Noi abbiamo tanti obiettivi, siamo arrivati secondi in classifica l'anno scorso e quel lavoro ci ha permesso di arrivare qua adesso. Non abbiamo vinto lo scudetto, ma quel secondo posto ci ha consentito di essere qui per provare a vincere la Supercoppa. Abbiamo dato tutto e vogliamo provare a vincere".

Cosa vi ha portato a vincere?

"Nel secondo tempo penso che non abbiamo mollato e abbiamo dato il massimo fino alla fine, abbiamo messo la Juve in difficoltà. Abbiamo messo in campo tanta grinta e tanta voglia. Questo ci ha aiutato a vincere".

Avete già battuto l'Inter in stagione. Pensate di poterli ribattere in finale?

"Sì".