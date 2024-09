Prima il Liverpool, poi l'Inter. È questo il ragionamento del Milan, come spiega Alvaro Morata nella conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League contro i Reds: "I consigli li deve dare il mister, che è quello che capisce di più di calcio. Io posso solo dire che la positività porta positività e le vittorie portano vittorie. L'Inter nella nostra testa non c'è fino a dopodomani, altrimenti perdiamo energie che ci servono per domani", sottolinea l'attaccante spagnolo.