Geoffrey Moncada, direttore sportivo del Milan, ha parlato a Sport Mediaset prima della sfida contro l'Inter: "Prima di tutto si tratta di un bel derby, dobbiamo andare in finale. E' molto importante per noi, l'Inter è una bella squadra e sarà una sfida di alto livello. Conceicao? Ogni giorno lavoriamo insieme a lui, con Zlatan; prepariamo le partite con il suo staff. Siamo contenti del suo lavoro. E' tanto tempo che non vinciamo la Coppa Italia".

Sui rinnovi di Theo e Maignan, Moncada ha parlato così: "Stiamo lavorando tutti i giorni con i giocatori e gli agenti. Ma prima siamo concentrati sul finale di stagione. Parliamo costantemente dei rinnovi. Sistema di gioco? Con la sosta di marzo il mister ha lavorato in questa direzione, ci permette di avere più opzioni con terzini alti e la difesa più compatta. Anche Pioli due anni fa giocò a tre per un breve periodo".