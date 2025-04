Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel post-partita: "Sapevamo che sarebbe stata molto importante per la nostra stagione perché in campionato e in Champions non abbiamo fatto bene. L'abbiamo giocato bene, come fosse una finale. Difesa a tre? Quello che fa il mister va bene, ogni sistema di gioco dobbiamo metterlo in pratica bene".