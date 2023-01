Giuliani parla poi delle avversarie di domani: "L’Inter brilla in questo momento nella fase offensiva e Tabitha Chawinga è la loro arma più importante: veloce, attacca la profondità, forte fisicamente e punta sempre l’uomo. È la giocatrice perfetta per coach Rita Guarino. Anche Elisa Polli sta facendo un ottimo campionato e nella manovra sa come creare spazi per i due esterni. Cito infine Ajara, ma lei la conoscevamo già dalla passata stagione. Su di lei ho fatto la mia parata più bella".