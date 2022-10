Un poker pesantissimo quello dell'Inter Women che ha spadroneggiato nel derby contro il Milan di Sesto San Giovanni. Un 4-0 che Maurizio Ganz, allenatore delle rossonere, fatica a digerire, al punto da parlare in zona mista di risultato bugiardo: "Abbiamo avuto 4-5 palle gol clamorose. Mi sono arrabbiato sul primo gol perché tutta la settimana abbiamo lavorato su questa palla sul secondo palo e abbiamo preso gol in quella situazione. Poi certamente la velocità delle punte dell’Inter ci ha dato fastidio, un’autorete… Credo che sia andato tutto storto perchè il 4-0 è pesantissimo e non ci stava. La prestazione la salvo ma dobbiamo essere più precisi davanti perchè quando crei 4-5 occasioni puoi anche perdere 4-1 o 4-2 ma devi fare almeno due reti. Poi dobbiamo lavorare meglio dietro contro questi avversari che hanno comunque messo in difficoltà anche altre squadre. La prestazione era stata buona fino al vantaggio, l’Inter ha vinto perchè è stata migliore di noi nei dettagli", le sue parole raccolte da MilanNews24.