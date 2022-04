Davide Calabria, terzino del Milan, ha espresso il proprio rammarico per il ko nel derby con l'Inter anche ai microfoni di Sky Sport: "Un po' di rabbia c'è, credo non ci sia stata questa differenza; il risultato è pesante ma non lo meritavamo. Dobbiamo pensare alla partita di domenica. Va bene mangiarsi le mani, ma dobbiamo ripartire subito. Il gol annullato? Dal campo i giocatori dell'Inter chiedevano la mano, che non c'è stata. Samir Handanovic non poteva mai prendere quella palla. Per lo Scudetto noi ci crediamo, posso dire questo".