Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha commentato ai microfoni di Sport Mediaset il derby vinto per 3-2 ieri sera contro l'Inter: "Ogni partita è una battaglia, ma il derby ancora di più - le sue parole -. È uno stimolo in più e vincere è qualcosa per cui non ci sono parole, incredibile. Abbiamo fatto tutto bene sul campo, potevamo fare meglio ma abbiamo offerto una bella prestazione. Ora dobbiamo andare avanti e lavorare tanto. Proviamo a vincerle tutte, ogni partita giochiamo per vincerla non per pareggiare. Siamo il Milan, abbiamo degli obiettivi e partita dopo partita li inseguiamo".