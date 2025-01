Continuano le manovre radicali del Milan proprio a poche ore dal derby: oltre a Fikayo Tomori, per il quale si è arrivati all'accordo verbale tra i rossoneri e il Tottenham, in uscita dalla squadra di Sergio Conceiçao c'è anche Davide Calabria. Un'uscita che fa rumore, considerando che Calabria ha rivestito anche il ruolo di capitano del Milan nel recente passato, ma probabilmente condizionata dalle recenti situazioni che hanno visto coinvolto il giocatore stesso, dentro e fuori dal campo come da lui stesso affermato, non ultimo l'alterco sul campo di San Siro al termine di Milan-Parma con il tecnico portoghese.

Secondo Sky Sport, il Bologna è pronto a chiudere: i felsinei puntano a completare l'operazione già nella giornata di domani. Per quel che riguarda il capitolo entrate, torna in auge il nome di Saba Goglichidze dell'Empoli. Il difensore georgiano classe 2004 ha disputato 19 partite nel campionato in corso, di cui 18 da titolare nella squadra di Roberto D'Aversa. Si avvicina anche l'accordo col Feyenoord per Santiago Gimenez.