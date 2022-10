"È un’Inter che vuole di nuovo la vittoria in campionato, hanno vinto con il Barcellona e per loro è importante anche vincere oggi". È il commento rilasciato a DAZN dal nerovere Maxime Lopez prima della sfida del Mapei tra Sassuolo e Inter. "Anche per noi è importante perché abbiamo vinto le ultime due e dobbiamo continuare su questa strada - conclude il centrocampista del Sassuolo -. Stiamo bene, dobbiamo fare una buona partita".