Intervenuto sul canale TikTok della Fiorentina, il difensore Lucas Martinez Quarta ha risposto anche sul match casalingo di sabato contro l'Inter, gara difficile che arriva dopo un deludente pari rimediato a Lecce: "Per noi non è un bel momento. Contro le grandi e quando giochiamo in trasferta non riusciamo a vincere" ha detto l'argentino.

Ora arriva l'Inter.

"Contro l’Inter speriamo di portare a casa almeno un punto. La classifica è un po’ bugiarda perché meritavamo qualche punto in più. Il problema è che ogni errore lo paghiamo e subiamo gol”.