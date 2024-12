Ultimamente, vincere alla BayArerna nelle notti europee, è un'impresa per pochi. Anzi, per nessuno. Considerando le ultime otto partite casalinghe di Coppa, il Bayer Leverkusen alla peggio ha pareggiato (2-2 con la Roma), poi ha vinto per ben sette volte. In questo lasso di tempo, la squadra di Xabi Alonso, che martedì sera riceverà l'Inter, ha realizzato 21 gol in più degli avversari (27 segnati, 6 subiti) e ha effettuato 138 tiri in più rispetto a quelli subiti (206 a favore, 68 contro).