"Ho dedicato il gol al magazziniere, Leonardo, con cui scherzo sempre", ha detto durante la sua analisti post-partita Rolando Mandragora a DAZN sull'esultanza dopo il gol del momentaneo 1-1 segnato dal dischetto.

Che potenzialità avete? Avete ancora qualche qualità da esprimere?

"Sì, assolutamente. Sono arrivati tanti calciatori forti. Il mister avrà l'imbarazzo della scelta, ci teniamo a fare bene soprattutto dopo questo mercato che ci porta calciatori importanti. Noi dobbiamo continuare a lavorare, come ha detto Gosens in una recente intervista, quanto siamo umili e abbiamo fame siamo difficili da battere, se perdiamo questa umiltà diventa tosta e credo quello sia il motto che ci sta contraddistinguendo. Dobbiamo continuare così e alla fine tireremo le somme. Vogliamo fare qualcosa di bello per noi, perché lavoriamo bene, tanto e siamo una famiglia e non solo per dire, ma lo siamo davvero. Vogliamo raggiungere degli oviettivi importanti".

Come hai scelto di calciare il rigore?

"Parliamo spesso di essere altruisti tra noi e Beltrami e Moise mi hanno lasciato tirare. Ho preso il pallone e l'ho tirato, li ringrazio entrambi. E sono contento di aver segnato".

