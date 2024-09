Jack Grealish, centrocampista del Manchester City, ha parlato al sito ufficiale del club inglese proiettandosi alla sfida di Champions League contro l'Inter e ai dolci ricordi che evoca in casa Citizens: "È stato il giorno in cui ci siamo assicurati il ​​Triplete, uno dei migliori della nostra vita, quindi sarà bello giocare di nuovo contro di loro... Speriamo di poter scendere in campo, giocare bene e ottenere la vittoria".