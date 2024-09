Prime Video raccoglie a fine partita l'opinione del difensore del Manchester City Manuel Akanji: "Sono d'accordo con le parole di Pep Guardiola, contro l'Inter è difficile giocare. È un'ottima squadra, gioca molto bene in difesa lasciando pochi spazi. Non è semplice giocare contro di loro, non è un caso che abbiamo giocato la finale due anni fa. L'anno scorso sono usciti preso con l'Atletico Madrid ma hanno dimostrato di giocare sempre un ottimo calcio".