"Penso di sì, purtroppo è stata una serata tremenda, che non ci farà dormire stanotte. Nella prima mezzora abbiamo concesso poco e retto bene: purtroppo, a fine primo tempo, nemmeno noi siamo riusciti a capire cosa fosse successo" ha detto Giangiacomo Magnani, intervenuto ai canali dell'Hellas Verona dopo il ko casalingo di ieri incassato contro l'Inter. "Contro il Lecce abbiamo una grande possibilità.

Dobbiamo chiedere scusa per la prestazione contro i nerazzurri, soprattutto perché è arrivata qui nel nostro stadio. Però, come squadra, non dobbiamo focalizzarci su quello che è successo, non dobbiamo pensare al risultato, niente è compromesso: abbiamo fatto una grande rincorsa e questa sconfitta non deve interromperla".