Reto Ziegler, terzino del Lugano, parla ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta contro l'Inter: "Bello per me giocare contro una squadra di Serie A, il campionato dove sono cresciuto. Fa male il risultato ma è stato un bel test".

Che impressione ti ha fatto l'Inter?

"Ottima squadra, vorrei avere attaccanti come i loro in squadra. Lukaku lo cercano molto, mi chiedo cosa succederà quando non giocherà. Però sono un'ottima squadra".

Che intesa con Lautaro.

"Vero, sono una bella coppia. Lautaro è davvero forte".