Intervenuto in zona mista, l’esterno del Lugano Reto Ziegler analizza così il match perso oggi in amichevole contro l’Inter: “Loro cercano molto Lukaku, che attorno ha giocatori molto veloci. Non è facile giocare contro i nerazzurri. La Serie A? Mi manca, è stato bello aver avuto la fortuna di giocare in Serie A e di affrontare oggi una big”.