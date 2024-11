Ospiti domani al Konami Youth Development Centre per la quinta partita di Youth League, l'allenatore del Lipsia U19 Sebastian Heidinger ha parlato ai canali ufficiali del club tedesco, dove ha espresso l'entusiasmo per l'impegno europeo contro i nerazzurri di Zanchetta: "Non vediamo l'ora di un'altra partita di alto livello nell'U19. L'Inter è una delle squadre più forti della competizione ed è l'unica squadra già qualificata per il turno a eliminazione direzione. In campo dobbiamo dare tutto ciò che abbiamo in corpo. Allora abbiamo anche la possibilità di portare a casa qualche punto da Milano".