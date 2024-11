Intervistato da Sky Sport, prima del fischio d'inizio di Inter-Lipsia, match valido per il quinto turno di Champions League, l'allenatore della squadra tedesca, detto Marco Rose ha spiegato le sue scelte di formazione che vedono titolare Andre Silva, a discapito di Sesko: "Perché questa scelta? Innanzitutto perché André merita di giocare, si è allenato molto bene. Benji è importantissimo per noi, ma è ancora molto giovane e deve migliorare sulla fiducia in sé stesso quindi ho pensato di lasciarlo a riposare, poi magari potrà subentrare dalla panchina e darci una mano".

Hai rivisto la partita giocata contro Inzaghi anni fa?

"Onestamente non ho avuto tempo di farlo. Abbiamo guardato solo l'Inter che è una squadra molto forte, con giocatori di qualità".

Conosci Sommer e Thuram e hai in squadra giocatori che conoscono Calhanoglu, cosa ti hanno detto su di lui?

"Hanno detto che Sommer è un bell'uomo. Anche Thuram lo è (ride, ndr). Marcus è un gran giocatore, è come un figlio per me e sono molto contento di vederlo oggi".